SP registra 'chuva' de fuligem; saiba o que é o fenômeno - O Liberal

Diante da incidência de queimadas que atingem o Estado de São Paulo, a capital presenciou na quarta-feira, 11, ‘chuva’ de fuligem na zona oeste, na divisa com Osasco, região metropolitana. Embora seja conhecida como ‘chuva’ de fuligem, o termo correto é queda, pois diferentemente da chuva que é água líquida, são floquinhos de fuligem que caem do céu.

Conforme a empresa Climatempo, a condição climática tende a ser observada com frequência pelo interior paulista, onde a quantidade de focos de fogo e de fumaça é muito maior do que na Grande São Paulo.

Ainda conforme a empresa de meteorologia, a quantidade de fumaça sobre o Estado poderá aumentar no fim de semana, em razão do deslocamento de uma frente fria. Além do aumento da fumaça, poderão ser vistos redemoinhos de fumaça e de poeira.

“Os ventos tendem a ser de moderados a fortes na sexta-feira, 13, e principalmente no sábado, 14, e numa direção que vai favorecer o transporte de mais fumaça sobre o Estado”, projeta a Climatempo.

Conforme a previsão, esta frente fria deve passar sobre Estado de São Paulo entre o domingo, 15, e a segunda-feira, 16, e tem potencial para provocar chuva forte no litoral, na Grande São Paulo e em várias áreas pelo interior paulista.

Na capital paulista, onde as temperaturas permanecem elevadas e a umidade do ar segue baixa em torno dos 20%, a passagem da frente fria vai trazer um pouco de alívio. O volume de chuva esperado, porém, deve ser bem menor, com chuva fraca e chuviscos de forma intermitente durante a trajetória do sistema, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

Até sábado, a temperatura máxima deve ficar acima dos 30ºC. Entre domingo e terça-feira, 17, os termômetros devem ficar em torno de 20ºC. Desta forma, o declínio das temperaturas não será duradouro, devendo voltar a esquentar ainda no decorrer da próxima semana.

Na quarta-feira, 18, de acordo com a empresa Meteoblue, a variação deve ser de 15ºC e 27ºC. Na quinta-feira, 19, a temperatura deve voltar a ficar acima dos 30ºC.

“Os benefícios desta frente fria serão sentidos por pouco tempo. O calor, a fumaça e o ar seco voltam antes do fim da próxima semana e o inverno vai terminar quente”, prevê a Climatempo. A primavera começará em 22 de setembro.

Redemoinho de fumaça

No interior paulista, o calor intenso e as queimadas criaram na quarta-feira condições para a formação de um enorme redemoinho de fumaça na região de Mococa.

“O fenômeno foi observado em uma propriedade que é usada para produção de queijo. O fogo atingiu todo o pasto onde ficavam os animais, mas foram eles retirados minutos antes”, disse a Climatempo.