SP registra 7ºC, menor temperatura para agosto desde 2011; veja previsão para os próximos dias

A cidade de São Paulo registrou 7ºC neste domingo, 11, a menor temperatura em agosto desde 2011, quando os termômetros tiveram a mesma temperatura mínima. Segundo a Climatempo, a massa de ar frio que avançou sobre o País nos últimos dias provocou uma queda significativa nas temperaturas do Estado.

Um ciclone extratropical em alto mar dá origem a uma nova frente fria que traz uma massa de ar polar sobre o centro-sul do Brasil. Esse sistema, por se deslocar bem distante sobre o oceano, não deve levar condições para chuva sobre o continente. Com isso, haverá maior circulação de ar frio no Estado de São Paulo.

Na terça, 13, e na quarta-feira, 14, a capital pode registrar um novo recorde, com previsão de apenas 6°C para a manhã dos dois dias.

As temperaturas vão voltar a subir de maneira gradual durante as tardes nos próximos dias, mas o frio mais intenso deve perder força apenas no final da semana.

Temperaturas baixas no Estado

A temperatura ficou negativa em Campos do Jordão neste domingo, com -2,3°C. O município também pode amanhecer com 2 °C na terça e 3 °C na quarta, com chance de geada.

As mínimas também ficaram bem baixas em outras regiões do Estado – com mínima de 0,9°C em Ituverava, 0,3°C em Terra Roxa e 1,0°C em Guaíra.