SP receberá mais insumos para produção da CoronaVac em 28 de junho

Previsão é de que São Paulo receba um lote com seis mil litros de insumos - quantidade suficiente para a fabricação de 10 milhões de doses da vacina

Mais insumos para a produção da CoronaVac devem chegar ao Brasil no dia 28 de junho. A informação foi divulgada hoje (2) pelo governo de São Paulo.

A CoronaVac é uma vacina contra a covid-19 produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A Sinovac envia ao Butantan a matéria-prima (insumos) para que os processos de envase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade sejam feitos no Brasil. Todo esse processo dura entre 15 e 20 dias. Só então as doses são disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) para distribuição para a população.

Segundo comunicado, a previsão é de que São Paulo receba um lote com seis mil litros de insumos farmacêutico ativo (IFA) – quantidade suficiente para a fabricação de 10 milhões de doses da vacina.

A última entrega de IFA proveniente da China para a produção da CoronaVac chegou ao Brasil no dia 25 de maio. O Instituto Butantan recebeu três mil litros de insumos – suficientes para a fabricação de 5 milhões de doses do imunizante. As doses estão em produção.

Até agora, o Butantan já entregou 47,2 milhões de doses ao PNI, cumprindo o primeiro contrato estabelecido com o Ministério da Saúde para entrega de 46 milhões de doses. Agora, o instituto trabalha para entregar outras 54 milhões de doses referentes a um segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, totalizando 100 milhões de doses.