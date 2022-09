SP: Polícia termina inquérito sem indiciar suspeito de agredir mulher em academia

A Polícia Civil de São Paulo finalizou na quarta-feira, 31, inquérito sem indiciar o suspeito de agredir mulher em academia da zona sul da capital paulista. Desta forma, caberá ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) decidir se arquiva ou denuncia o empresário Thiago Brennand, de 42 anos. O caso aconteceu no dia 2 de agosto em uma unidade da Bodytech do Shopping Iguatemi.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o inquérito policial foi relatado ao Poder Judiciário e Ministério Público ainda na quarta. “Quanto ao indiciamento, a autoridade policial analisou que, por se tratar de crimes de menor potencial ofensivo, não coube indiciamento com base na Lei 9099/95”, disse a pasta em nota.

No processo, foram ouvidos o empresário e a vítima, assim como testemunhas e funcionários da academia. O caso foi investigado pelo 15º Distrito Policial (Itaim-Bibi) como lesão corporal, injúria e ameaça.

Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, no último domingo, 28, câmeras de segurança registraram a agressão contra a mulher. No vídeo, é possível ver Brennand se aproximando da mulher e discutindo verbalmente com ela. Quando um casal de instrutores e uma segunda cliente tentam proteger a vítima, ele parte para cima dos três e cospe na mulher. De acordo com ela, as agressões foram motivadas porque o empresário teria tentado um encontro, mas ela não quis.

Procurado, o MP-SP afirma que ainda não recebeu o caso para se pronunciar. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do empresário nem com a academia Bodytech. O espaço está aberto para manifestações.