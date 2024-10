SP pode ter novo recorde de temperatura nesta quarta-feira; confira a previsão

A cidade de São Paulo pode ter nesta quarta-feira, 2, um novo recorde de temperatura para este ano. O calor dos últimos dias gerou três recordes seguidos, na terça, na quarta e na quinta-feira da última semana (dias 24, 25 e 26, respectivamente), e até agora o dia mais quente deste ano na capital foi a quinta-feira, com 36,3°C.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura da capital, a máxima nesta quarta pode chegar aos 36°C e superar o recorde em vigor. O Climatempo prevê máxima ainda maior, de 37°C.

A quarta-feira deve começar abafada, com sol, sensação de calor e umidade relativa do ar abaixo dos 30%, prevê o CGE. A temperatura deve variar entre 20°C e 36°C, segundo o órgão municipal, e entre 21°C e 37°C, segundo o Climatempo.

A partir do final da tarde e durante a noite, a aproximação de uma frente fria a partir do litoral vai causar aumento de nuvens e rajadas de vento, diz o CGE. Mas não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

Na quinta-feira, 3, a frente fria vai avançar, causando nebulosidade, chuvas isoladas ao longo do dia e principalmente queda de temperatura: os termômetros devem variar entre 16°C e 22°C, segundo o CGE e o Climatempo. A umidade relativa do ar ficará acima dos 60%.

O clima ameno deve continuar na sexta-feira, 4, com temperaturas entre 15°C e 20°C, e no sábado, 5, quando os termômetros devem variar entre 15°C e 23°C, segundo o Climatempo. No domingo, 6, o calor vai voltar: a previsão é de 15°C a 32°C.