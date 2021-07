SP planeja revacinação contra Covid-19 a partir de 17 de janeiro

O Governo de São Paulo pretende começar a revacinação da população contra o novo coronavírus (Covid-19) em 17 de janeiro do ano que vem. A declaração é do secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, segundo informações publicadas pelo Estadão.

O secretário não informou detalhes sobre o público prioritário e o número de doses que serão necessárias para essa estratégia.

A data é simbólica pois marca exatamente um ano do dia em que o Estado de São Paulo vacinou a primeira brasileira contra a Covid-19, a enfermeira Mônica Calazans.

Em outras ocasiões, o governo paulista já havia apontado que a campanha de imunização contra o coronavírus possivelmente seria anual, a exemplo da vacinação contra a gripe.

Mais doses

O governo paulista entregou nesta segunda-feira (19) de mais 1 milhão de doses da vacina CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, ao Ministério da Saúde.

Com a nova entrega, as liberações chegam à marca de 56,149 milhões de doses fornecidas ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) desde 17 de janeiro, quando o uso emergencial do imunizante foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Números em queda

O Estado de São Paulo baixou da marca de 15 mil internados pela Covid-19 após 137 dias com número de pacientes acima desta marca, que chegou a ultrapassar 31 mil pessoas hospitalizadas no pico da segunda onda da pandemia, no final de março.

Neste domingo (18) eram 14.364 internações, somando 7.062 em enfermaria e 7.302 em leitos de Terapia Intensiva.