SP deve seguir com dias chuvosos ao longo da semana; veja previsão

O dia foi de chuva e frio na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, 26. O dia cinza ocorreu em razão da aproximação de uma nova frente fria, que derrubou temperaturas também em outras regiões do Estado. A capital registrou alagamentos. A previsão para a madrugada é de uma mínima de 15ºC, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE-SP).

A chuva deve seguir presente ao longo da semana. Ao longo do restante de setembro, a quantidade de água pode ultrapassar os 100 mm em partes do Estado e chegar a 150 mm em algumas regiões. Na Grande São Paulo, houve registro de alagamentos nesta segunda-feira. O tempo deve apresentar instabilidade ao menos até a próxima sexta-feira, 30, de acordo com o Climatempo e o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

No início da segunda-feira, a temperatura na capital não subiu por conta da alta nebulosidade, com média de 18ºC, caindo nas horas seguintes, e umidade ultrapassando os 80%. Poucos lugares do Estado tiveram aumento, com o norte sendo um deles: máximas passando de 26ºC e 27ºC.

Com a chegada da frente fria, a terça-feira, 27, também será de chuva, principalmente no Oeste, Sul, litoral e na Grande São Paulo – que deve ter mínimas entre 15ºC e 20ºC – de forma persistente e forte intensidade. No interior, a previsão é de abafamento e menos frio em relação às outras regiões. O dia mais frio na capital paulista deve ser a quarta-feira, também chuvosa, com nebulosidade e máxima de 18ºC. A partir de outubro, o tempo deve melhorar e ficar mais estável.