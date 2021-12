SP deve anunciar ainda hoje medidas de combate contra a Ômicron, diz Gabbardo

O coordenador Executivo do Comitê Científico do Estado de São Paulo, João Gabbardo, afirmou que o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), deve anunciar, na manhã desta quinta-feira (2) quais serão as medidas adotadas para o combate contra a nova variante da covid-19 Ômicron, identificada pela primeira vez na África do Sul. De acordo com Gabbardo, a avaliação do Comitê Científico é de que não é o momento de haver flexibilizações.

“O Comitê Científico sugere que nós sejamos bastante prudentes e que nós não devemos ampliar nenhum tipo de flexibilização”, declarou Gabbardo, em entrevista à Globo News nesta manhã, citando as festas de fim de ano e a nova variante. O governador de São Paulo, junto com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), cumprem agenda em Nova York, onde devem fazer o anúncio.

Nesta manhã, a Globo News confirmou com o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, que a Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar a festa de Réveillon. A Prefeitura foi procurada pelo Broadcast Político, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.

Gabbardo afirma que o Comitê tem preocupação com a nova variante pois ainda há poucas informações a seu respeito, a exemplo de não se saber ainda qual a reação das pessoas após a infecção. Segundo ele, aparentemente a Ômicron tem maior transmissibilidade, mas a preocupação ainda não é motivo de criar situações de alerta à população.