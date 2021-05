SP: capital passará a exigir comprovante de residência para vacinar contra covid

A partir desta sexta-feira, dia 28, quem quiser se vacinar contra a covid-19 na capital paulista vai precisar apresentar algum comprovante de residência mostrando que reside na cidade. A informação foi divulgada pelo prefeito Ricardo Nunes em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 27.

Novos grupos serão incluídos na lista de vacinação a partir desta sexta. Estudantes do último ano de cursos da área da saúde e trabalhadores da saúde acima de 18 anos podem se vacinar na cidade. Além do comprovante de residência, os estudantes precisam apresentar um atestado da faculdade mostrando que estão no ano final do curso.

A vacinação de pessoas com comorbidades e com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) será ampliada nesta sexta-feira e passará a abranger todos que têm mais de 40 anos. Na terça-feira da próxima semana, dia 2 de junho, a imunização será ampliada para profissionais dos aeroportos de Congonhas (zona sul) e Campo de Marte, na região norte da capital.