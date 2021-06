SP antecipa vacinação de todos trabalhadores da educação básica para sexta

O governo do Estado de São Paulo antecipou a vacinação dos profissionais da educação. Na próxima sexta-feira (11), todos os trabalhadores da educação básica acima de 18 anos estarão aptos a receber a vacina contra a Covid-19 no Estado. Antes, a imunização do grupo estava prevista para ser concluída no final de julho.

Nesta quarta-feira, dia 9, serão vacinados os profissionais de 45 e 46 anos, grupo que soma 80 mil pessoas. Os trabalhadores de 18 a 44 anos, que correspondem a um grupo de 363 mil pessoas, vão começar a receber a vacina na sexta-feira.

A vacina já estava disponível a outros 400 mil profissionais da educação de São Paulo acima de 47 anos desde o dia 10 de abril passado.