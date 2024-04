Cotidiano Sonia Guajajara e Helder Barbalho participam da Brazil Conference, no MIT

A ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o diretor geral da Amazon Web Services no Brasil Cleber Morais participam, neste domingo, dia 7, da 10º edição da Brazil Conference. A mesa redonda acontece a partir das 13h10 e será transmitida pelo YouTube.

A conversa tem como objetivo refletir sobre como podemos catalisar ações concretas para o meio ambiente no Brasil e qual o papel de lideranças indígenas, empresariais e governamentais nesse processo. Vale destacar que a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30) será realizada em Belém, no Pará. O evento acontecerá em novembro de 2025.

Realizado na Universidade Harvard e no Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Cambridge, o evento ainda conta com a presença de governadores, ministros de Estado e outras autoridades para debater assuntos como política, meio ambiente e educação.

Organizada pela comunidade brasileira de estudantes das duas universidades a conferência tem parceria do Estadão, que fará a cobertura e a transmissão ao vivo das mesas principais. Além de lideranças políticas, o evento reunirá dezenas de artistas, empresários, ativistas, pesquisadores, influenciadores e lideranças comunitárias que pensam o futuro do Brasil.