Sol volta aos poucos para São Paulo a partir desta quinta

Após um início de semana atípico para o verão, com queda na temperatura e chuvas persistentes, a cidade de São Paulo poderá começar a ver o retorno do sol a partir desta quinta-feira, 7. Mas é somente no fim de semana que as temperaturas devem retornar ao patamar dos 30º C. A capital enfrenta um dia nublado nesta quarta-feira, 6, desde o período da manhã, e a chuva deve permanecer à noite, com temperatura abaixo dos 20º C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, o volume médio das chuvas até as 13 horas era de 30,2 milímetros, com maior intensidade registrada em Santo Amaro, na zona sul, e Butantã, na zona oeste da capital. “Os radares meteorológicos aferem chuva leve e intermitente. A continuidade das chuvas mantém o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra nas áreas de risco”, alertou o órgão.

A previsão do CGE aponta que nesta quinta, apesar da manhã com muitas nuvens, o sol voltará a aparecer e as temperaturas aumentarão até uma máxima de 26º C. A chuva deve voltar no início da noite na forma de pancadas com potencial para formação de alagamentos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que o sol aparecerá na porção sudoeste do Estado, enquanto o leste continua nublado e com chuva isolada. “No nordeste do estado, Vale do Paraíba, litoral norte e Serra da Mantiqueira, o tempo será nublado com pancadas de chuva e trovoadas”, acrescentou o órgão.

Na sexta, a temperatura na capital continuará subindo e, segundo a CGE, é esperada somente uma “garoa ocasional”. No Estado, de acordo com o Inmet, o sol aparece em uma área maior de Presidente Prudente, no sudoeste. Já no leste, o tempo começa parcialmente nublado e à tarde ocorre chuva isolada. “No final de semana as temperaturas continuam em elevação”, informou.