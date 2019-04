Sobe para sete número de pessoas mortas em desabamento de dois edifícios no Rio

O número de pessoas mortas no desabamento de dois edifícios construídos ilegalmente na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, chegou a sete. Na madrugada deste sábado, 13, o adolescente Hilton Guilherme Sodré, que havia sido resgatado com vida dos escombros horas antes, morreu durante cirurgia no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea (zona sul do Rio).

Conforme o Corpo de Bombeiros, há 12 pessoas ainda desaparecidas. Desde a manhã de ontem (12), 100 militares da corporação atuam nas buscas. Eles trabalham com o auxílio de cães farejadores, drones e helicópteros.

Os bombeiros já resgataram 15 pessoas dos escombros, das quais cinco já sem vida. Outras duas morreram em hospitais – além do adolescente, um homem que havia sido levado a um hospital particular na zona oeste.