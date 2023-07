Sobe para 7 o número de mortos em explosão de silo em Palotina (PR); 12 ficaram feridos

Chegou a sete o número de pessoas que morreram em decorrência de uma explosão em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Paraná, na tarde desta quarta-feira, 26, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade. Doze feridos foram levados para hospitais da região e uma vítima segue desaparecida.

Equipes dos bombeiros de Cascavel e Toledo, municípios vizinhos, foram enviadas para atuar no socorro às vítimas. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.

Na manhã desta quinta-feira, 27, atuam no local de buscas 20 bombeiros militares e outros 14 bombeiros do Grupo de Operações do Socorro Tático (GOST).

O silo estava sendo usado para armazenar milho e fica a nove quilômetros do centro de Palotina, numa área com vários silos. A explosão teria ocorrido em um túnel de transporte e, segundo os bombeiros, também destruiu parcialmente outros dois silos.

Funcionários da cooperativa estavam fazendo a manutenção na estrutura quando ocorreu a explosão, cuja causa ainda não foi identificada. O estrondo foi ouvido a quilômetros de distância e provocou a quebra de vidros de janelas de imóveis em bairros próximos. Também surgiram pequenos incêndios no próprio silo, combatidos pelos bombeiros.

Por volta das 20h desta quarta, os bombeiros ainda não haviam conseguido entrar no silo destruído – como ele ameaçava ruir, primeiro foi necessário fazer o escoramento da estrutura, para ingressar com segurança e procurar os desaparecidos. A reportagem não conseguiu contato com a C.Vale.