Sisu 2019 agora divulga nota de corte de todos os cursos em 4 horários

As notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para todos os cursos começaram a ser divulgadas em quatro horários a partir da edição deste ano. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os dados podem ser acessados às 7h, 12h, 17h30 e 20h. Antes, a divulgação ocorria à meia-noite e apenas a partir do segundo dia de inscrição.

As inscrições para o processo seletivo, utilizado por universidades públicas para oferecer vagas a estudantes que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), tiveram início nesta terça-feira, 22, e o site do programa apresentou instabilidade.

Em nota, o MEC informou que adotou as medidas para solucionar a lentidão e orientou que os candidatos atualizem a página de inscrição antes de inserir os dados.

O ministério disse que o problema foi causado pelo volume de acessos. “O sistema, que nas edições anteriores, recebia de 25 a 30 mil acessos simultâneos, registrou hoje (ontem, terça) picos de até 350 mil acessos simultâneos.”

Para participar do Sisu, além de ter feito a edição de 2018 do Enem, os candidatos precisam ter alcançado nota superior a zero na prova de Redação. Para a edição do primeiro semestre de 2019, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de ensino superior de todo o País e as inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta sexta-feira, 25.