Silvio Santos, apresentador e dono do SBT, morre aos 93 anos

O apresentador de empresário Silvio Santos - Foto: SBT/Divulgação

O apresentador Silvio Santos, dono do SBT, morreu neste sábado em São Paulo, aos 93 anos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros”, diz post publicado pelo SBT no X (antigo Twitter).

O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início de agosto, depois de um quadro de H1N1. Além disso, estava afastado da televisão desde setembro de 2022.

Apresentador e empresário, foi o fundador do SBT, emissora em que trabalhou ao longo das últimas quatro décadas, e também de diversas empresas do Grupo Silvio Santos, como o Baú da Felicidade.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ao longo das décadas, passou pelas principais emissoras de TV, como Tupi, Globo, Record e, o próprio SBT (anteriormente TVS). Fez parte do cotidiano dos brasileiros em diversos programas de auditório, como nos infindáveis quadros do Programa Silvio Santos, as perguntas e respostas do Show do Milhão, a junção de casais no Em Nome do Amor, a ‘vida real’ dos famosos do reality A Casa dos Artistas, a realização de sonhos na Porta da Esperança ou a ajuda financeira no Topa Tudo Por Dinheiro e no Roda a Roda, entre tantos outros.