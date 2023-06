Silvio Almeida: PL quer tirar políticas de direitos humanos para a população LGBTQIA+ do MDH

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentou um destaque à Medida Provisória (MP) da reestruturação para retirar as políticas voltadas à população LGBTQIA+ das atribuições da Pasta.

Na prática, seria uma nova desidratação na estrutura definida pelo governo Lula. O relatório do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) já retirou atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, mas não deve ser mudado. O Palácio do Planalto corre nas articulações para aprovar o texto como está, sob pena de a Esplanada dos Ministérios voltar à formatação do governo Bolsonaro.

“O PL apresentou destaque à MP dos Ministérios a fim de retirar as políticas de direitos humanos para a população LGBTQIA+ das atribuições do @mdhcbrasil. É um ataque deliberado aos direitos humanos e às minorias. Esperamos que o Congresso rejeite esta infâmia”, publicou Silvio Almeida no Twitter.