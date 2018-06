Servidores públicos invadem sede do governo de MG

Servidores públicos estaduais invadiram nesta quarta-feira, 6, o Palácio da Liberdade, de onde despacha o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os servidores seriam do setor de segurança, como policiais e agentes de penitenciários.

Um dos motivos do protesto é o retorno para o quinto dia útil do pagamento do salário do funcionalismo público. Com a invasão, funcionários do Palácio deixaram o local. O governo ainda não se posicionou sobre a manifestação.