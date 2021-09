Serrana: cerca de 5 mil idosos da cidade receberão 3ª dose da Coronovac

O governo de São Paulo informou em coletiva realizada nesta quarta-feira, 1º, que cerca de 5 mil idosos com 60 anos ou mais serão vacinados com a terceira dose da Coronovac no município de Serrana. A aplicação em massa começa na próxima segunda-feira, 6, e terá o objetivo de garantir o acompanhamento do Projeto S, estudo clínico conduzido pelo Instituto Butantan na cidade.

“O Butantan está fazendo a doação para a prefeitura do município de Serrana de 5 mil doses de vacinas e rapidamente a prefeitura, juntamente com o Butantan, vão providenciar a vacinação desse contigente de pessoas nas próximas duas ou três semanas”, informou o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas.

Segundo ele, a vacinação com a dose adicional permitirá o acompanhamento em relação à ameaça representada pela variante Delta, que já soma 757 casos confirmados no Estado de São Paulo. “Serrana é um verdadeiro laboratório epidemiológico, que agora avança para essa fase de vacinação”, acrescentou Covas.

Como parte do Projeto S, a vacinação com as duas doses primeiras doses da Coronavac aconteceu entre março e abril deste ano na cidade de Serrana. Em junho, segundo o Butantan, os casos sintomáticos de covid-19 tiveram redução de 85% na cidade do interior paulista. As internações caíram 86% e as mortes, 95%.

De acordo com Dimas Covas, os benefícios não ficaram restritos somente à população vacinada, “mas foram observados em toda a população do município, incluindo a proteção de crianças e adolescentes”.

O governador João Doria (PSDB), por sua vez, defendeu que a cidade de Serrana é um exemplo não só para o País, mas a nível mundial. “Fico feliz que essa projeção (da vacinação) já se reproduza também na geração de empregos e oportunidades para a população de Serrana”, disse durante a coletiva.