Senado: todos acima de 18 anos devem receber 1ª dose até setembro, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na manhã desta segunda-feira, 21, que toda a população brasileira acima dos 18 anos deve ser imunizada com a primeira dose de vacina contra covid-19 até setembro deste ano. A previsão, segundo o ministro, é uma meta “bastante razoável”. Queiroga manteve o discurso que, até o fim deste ano, toda a população adulta do País também deverá ser vacinada com as duas doses da vacina.

“Pelo ritmo que nossa campanha vem adquirindo nas últimas semanas, no último mês, já é possível antever que toda a população brasileira acima de 18 anos pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro”, estimou o ministro em audiência pública na Comissão Externa da Covid-19 do Senado. “E pelas 600 milhões de doses de que já dispomos, é possível antever também que tenhamos a população brasileira acima de 18 anos vacinada até o final do ano de 2021. O que nós consideramos, dentro das condições de carência de vacina no mundo, uma meta bastante razoável, e que faz jus à força e à tradição do nosso Programa Nacional de Imunização”, completou.

Em sua fala inicial na comissão, Queiroga lamentou as 500 mil mortes por covid-19 e destacou o trabalho do ministério na aquisição de vacinas. De acordo com o ministro, a pasta já traça planos para uma eventual necessidade de um reforço vacinal contra covid nos próximos anos, mantendo conversas com farmacêuticas como a Pfizer e a Moderna, além dos esforços na produção de uma vacina totalmente nacional contra a doença.

O ministro também afirmou que, entre os esforços da saúde para combater a disseminação do vírus, está o início de um nova política de testagem contra doença, afirmando que, além de ser necessária uma testagem maior na atenção primária, dedicada a pacientes sintomáticos, é preciso iniciar a testagem em pacientes assintomáticos em ambientes de grande circulação, como rodoviárias e aeroportos.

“O Brasil testou pouco e em função disso nós não tivemos uma política mais apropriada de isolamento dos casos positivos, bem como de seus contactantes”, afirmou o ministro. Para Queiroga, nesta nova fase de testagem, além do esforço da pasta, será necessário também o apoio da iniciativa privada.

“É fundamental, além dessa iniciativa pública, que tenhamos a parceria da iniciativa privada, testando os funcionários para que aqueles casos positivos sejam afastados, e consigamos conciliar o combate a pandemia da covid-19 com um retorno organizado e sustentável das atividades econômicas”, pontuou o ministro.

Aulas presenciais

Marcelo Queiroga também disse que não é necessário que professores tomem as duas doses da vacina contra covid-19 para dar início ao retorno das aulas presenciais no País. Para o ministro, uma política mais incisiva de testagem contra a doença já permitiria a volta às aulas no segundo semestre deste ano.

“No meu entendimento, não é fundamental que todos os professores estejam imunizados com duas doses para o retorno das aulas. Com a estratégia adequada de testagem, podemos compatibilizar o retorno das aulas com a identificação dos casos positivos, e a partir daí ter já no segundo semestre o retorno de aulas”, argumentou a comissão do Senado.