Senado dos EUA vota para restaurar tarifas de painéis solares e medida segue para Casa Branca

O Senado dos Estados Unidos votou nesta quarta-feira, 3, um projeto de lei para bloquear uma medida do presidente Joe Biden e restaurar as tarifas temporariamente suspensas sobre materiais de energia solar importados do Sudeste Asiático. A legislação segue para a Casa Branca, onde deve ser vetada.

Reunindo 56 votos a favor e 41 contra, o Senado dá continuidade a medida aprovada na Câmara dos Representantes na semana passada.

O governo Biden diz que a isenção é necessária para manter o fornecimento de materiais necessários para concessionárias e desenvolvedores solares até que os fabricantes americanos aumentem a produção para atender à demanda. A isenção de dois anos se aplica a quatro países: Vietnã, Malásia, Camboja e Tailândia.

Os legisladores que querem derrubar a isenção tarifária dizem que a posição da Casa Branca prejudica os fabricantes de energia solar dos Estados Unidos enquanto beneficia seus concorrentes chineses, de acordo com uma investigação do Departamento de Comércio americano no ano passado.