Segunda morte por dengue grave é confirmada em São Joaquim da Barra

A prefeitura de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, confirmou a segunda morte por dengue grave em menos de uma semana. A vítima, uma idosa de 79 anos, morreu nessa terça-feira, 22, depois de ser internada em estado grave na Santa Casa local. Na segunda-feira, 21, uma menina de 9 anos já havia morrido em decorrência da doença.

Nos dois casos, a causa da morte consta no atestado de óbito, mas a Secretaria de Estado da Saúde considera necessário aguardar novos exames para comprovação da causa. De acordo com o coordenador de Controle de Doenças da pasta, Marcos Boulos, a dengue grave, antes denominada dengue hemorrágica, pode ser causada pelo sorotipo 2 do vírus, que está circulando no interior de São Paulo, com maior concentração nas regiões noroeste e norte, onde fica São Joaquim da Barra.

Conforme o chefe da Vigilância em Saúde do município, Marcos Guedes, a prefeitura intensificou os mutirões em bairros para a retirada de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, em casas e terrenos.

O município também está fazendo a nebulização noturna das ruas com inseticida. Nos primeiros 15 dias do ano, a cidade de 51,4 mil habitantes registrou 113 casos suspeitos de dengue e já tem 36 confirmados.