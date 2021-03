Secretários e prefeitos pedem ajuda internacional

Com a explosão de casos de covid-19, secretários estaduais de Saúde pediram à Organização Mundial de Saúde (OMS) para priorizar o envio de vacinas ao Brasil por meio do consórcio internacional Covax Facility. O governo federal espera receber em 2021 cerca de 42 milhões de doses, suficientes para 10% da população, por esse acordo internacional. O volume entregue ao Brasil até agora, contudo, é pouco superior a 1 milhão de doses.

Já a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) divulgou ontem um vídeo com pedido de auxílio internacional, com 3 minutos e 22 segundos de duração. Seis dos prefeitos que aparecem comandam capitais: Eduardo Paes (DEM), do Rio; Bruno Reis (DEM), de Salvador; Edmilson Rodrigues (PSOL), de Belém; José Sarto (PDT), de Fortaleza; Edvaldo Nogueira (PDT), de Aracaju; e Gean Loureiro (DEM), de Florianópolis. “O que estamos vivendo no Brasil hoje impede assistência adequada aos pacientes”, dizem. E explicam que a ajuda poderia ser ao proporcionar materiais de controle da doença e, principalmente, mais vacinas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.