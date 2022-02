Secretaria de Transportes e Sabesp acompanham incidente na Marginal Tietê

A Secretaria de Transportes Metropolitanos informou em nota que acompanha, juntamente com a Sabesp, o incidente no poço de ventilação da Linha-6 Laranja do Metrô e o rompimento de uma tubulação de esgoto ao lado das obras.

“Todas as medidas necessárias para contenção do problema e estabilização da pista da Marginal Tietê estão sendo tomadas”, diz a secretaria, acrescentando que foi criado um comitê que investigará a causa do incidente e fará estudos com soluções técnicas para a realização de obras de drenagem, recuperação para a retomada das obras do Metrô, conserto da tubulação e da Marginal Tietê.

De acordo com a secretaria, a tubulação, chamada Interceptor de Esgotos (ITI-7), é responsável por encaminhar o esgoto coletado para tratamento na ETE Barueri. “Técnicos da companhia trabalham no momento para desviar o esgoto para outros interceptores.”