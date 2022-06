Secretaria de Defesa Civil reconhece situação de emergência de mais 16 municípios

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência de mais 16 municípios brasileiros. A Portaria de reconhecimento está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, dia 10.

Estão com situação de emergência os seguintes municípios: Careiro da Várzea (AM) e Uarini (AM), em razão de inundações na região; Planaltino (BA), por estiagem; Mucurici (ES), em razão de vendaval; por chuvas intensas os municípios pernambucanos de Chã de Alegria, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Limoeiros, São Lourenço da Mata, Sirinhaém, e, em Santa Catarina, os municípios de Araranguá, Lages, Lauro Muller e Orleans; Rio Azul (PR), por inundações; e Tenente Laurentino Cruz (RN), por estiagem.