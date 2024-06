Cotidiano Se e quando PL do aborto chegar ao Supremo, vou me manifestar, diz Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o projeto de lei (PL) que equipara aborto a homicídio está em debate no Congresso, que “é o lugar certo para debater grandes temas nacionais”. Ele foi questionado sobre o tema após evento em João Pessoa. “Se e quando chegar no Supremo, vou me manifestar”, afirmou.

Ele também disse que a ação que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio voltará em breve à pauta do STF. No início do mês, o processo foi liberado para julgamento pelo ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista.