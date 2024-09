'Se Deus ajudar, teremos verão com menos dengue na história', diz Lula - O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 18, que, se tudo der certo, o Brasil terá o verão com menos dengue em sua história. No último ciclo da doença, o País teve recorde de mortes. O petista está no final desta manhã ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, no Palácio do Planalto para divulgar ações do governo na área.

“Se Deus ajudar, a gente quer ter o verão com menos dengue na história desse país”, declarou o petista. “Todo verão nós somos vitimados pelo crescimento da dengue e de outras doenças. E dessa vez, com a questão climática evoluindo para que o planeta fique mais aquecido, resolvemos antecipar o lançamento da nossa campanha”, disse o presidente da República.

“Precisamos preparar a sociedade brasileira. Porque os mosquitos estão nas casas de cada um de nós. Não só das pessoas pobres, estão na casa de pessoas que têm poder aquisitivo maior”, disse o petista. Ele afirmou que cada cidadão deve ser “seu próprio médico” – no sentido de tomar medidas para combater o acúmulo de água parada, necessário para a reprodução do mosquito.

“A gente não quer que ninguém brigue com o vizinho, apenas para que alerte o sistema de saúde que tem um vizinho que não está cuidando”, disse o presidente da República. Ele disse que está focando em medidas de curto e médio prazo para conseguir resultados na área ainda em seu mandato. “O longo prazo pode estar longe demais”, declarou o petista.

Segundo Lula, seu objetivo é “deixar esse país estruturado para que a gente possa ter uma estrutura eficaz para combater de forma massiva os efeitos da dengue”.