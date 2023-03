Cotidiano ‘Se dependesse do governo, desigualdade de gênero acabaria com decreto’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 8, em cerimônia de assinatura de medidas para as mulheres, que se dependesse do governo dele, a desigualdade de gênero acabaria por um simples decreto do presidente. “São muitas as formas de violência contra as mulheres e é dever do Estado enfrentar cada uma delas”, afirmou Lula.

“Nada justifica a desigualdade de gênero, a medicina não explica, a biologia não explica, a anatomia não explica. Talvez a explicação esteja no receio dos homens de serem superados pelas mulheres, é isso que não faz sentido algum”, afirmou. O presidente ressaltou que as mulheres querem igualdade, e, não, superioridade e que o respeito é valor inegociável em todas as esferas do Executivo.

Dilma

No evento, Lula admitiu que “faltam mais mulheres participando do governo”. Ele afirmou que esse processo “vai avançando na medida em que a sociedade vai avançando e conquistando espaço”, mas destacou houve um “retrocesso muito grande” com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. Ao elogiar Dilma, Lula disse que “quando falamos do enfrentamento à ditadura, é importante lembrar de Dilma Rousseff”.