Saúde: País registra 476 mortes por covid em 24h; total chega a 549.924 óbitos

O Brasil registrou 476 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com dados atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo, 25, são 549.924 mortes causadas pelo novo coronavírus no País.

No mesmo intervalo, o País contabilizou 18.129 novos casos da doença. Com isso, chega a 19.688.663 o número total de casos de covid-19 registrados. O boletim é feito com base nos dados enviados pelas secretarias estaduais de Saúde.