Saúde e OPAS farão nova reunião para definir cronograma do Mais Médicos

Integrantes da equipe técnica do Ministério da Saúde se reuniram nesta sexta-feira, 16, em Brasília com membros da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e representantes da Embaixada de Cuba para discutir a saída de profissionais cubanos do programa social Mais Médicos.

Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira, 19, para definir o cronograma de saída dos médicos cubanos e a entrada de profissionais brasileiros nas 8.332 vagas que serão abertas.

De acordo com o Ministério, o edital para selecionar os novos médicos vai acontecer ainda em novembro, mas não tem data definida. As reuniões são para definir as próximas etapas e discutir medidas para que nenhum município seja prejudicado.

Na última quarta-feira, 14, o governo de Cuba anunciou que deixará o programa Mais Médicos por causa de declarações “depreciativas e ameaçadoras” do presidente eleito Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério da Saúde, desde a criação do Programa Mais Médicos, nenhuma denúncia de irregularidade e erro médico envolvendo médicos cubanos foi feita por meio da ouvidoria do SUS (Sistema Único de Saúde). )