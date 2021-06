Saúde aumenta expectativa de doses da Pfizer em julho para 15 milhões

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira, 16, que, após negociações com a farmacêutica Pfizer, conseguiu garantir a antecipação da entrega de 7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 para julho.

“A previsão inicial era de que 8 milhões de doses chegassem em julho. Após conversas com a farmacêutica, o Brasil vai receber 15 milhões de doses”, informou a pasta em nota. Segundo o ministério, a previsão é de que 200 milhões de doses da vacina da Pfizer cheguem ao Brasil até o fim do ano. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a antecipação da entrega contribui para acelerar a campanha de vacinação no País.

Na terça-feira, 15, 530 mil imunizantes da empresa chegaram ao Brasil pelo Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Até o momento, 5,9 milhões de doses da Pfizer foram distribuídas pelo ministério aos Estados e municípios.