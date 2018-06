Sargento músico do Exército é assassinado na zona norte do Rio

Um militar do Exército foi assassinado na manhã desta quarta-feira, 6, durante uma tentativa assalto na Vila Kosmos, zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o sargento Leandro dos Reis Aguiar foi encontrado morto dentro de um veículo. Não foi informado se os suspeitos levaram algo da vítima.

Em nota, o Comando Militar do Leste informa que a Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso. Agentes realizam diligências na região em busca de possíveis testemunhas e suspeitos. Os policiais também tentam localizar imagens de câmeras de segurança instaladas nas vias do bairro que possam ter filmado o momento do crime.

“O Exército está, neste momento, prestando todo o apoio aos familiares”, informa o Comando Militar do Leste.

Leandro dos Reis Aguiar era terceiro sargento músico e não participava das operações relativas ao Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro.