São Paulo teve o mês de outubro mais chuvoso em 80 anos; veja previsão para os próximos dias

O mês de outubro foi o mais chuvoso no município de São Paulo desde que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) começou a fazer a medição, em 1943. O mês teve 356,0 milímetros (mm) de chuva, 180% acima da média história de 1991 a 2020, que é de 127,2 mm.

Antes, o recorde era de 237,9 mm, registrado em 1969, segundo o Inmet. A medição deste ano foi feita na estação meteorológica situada no Mirante de Santana, na zona norte da capital. O maior volume de chuva em 24 horas ocorreu no dia 9, quando choveu 86,6 mm.

A temperatura máxima em outubro na capital paulista foi de 33,7°C, registrada no dia 24, e a mínima foi de 14,4°C, no dia 14. Essas temperaturas também foram registradas no Mirante de Santana.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura da capital, a chuva continua nos próximos dias. Veja a previsão:

– Quarta-feira (1º/11): entre 18°C e 22°C;

– Quinta-feira (2/11): entre 17°C a 23°C;

– Sexta-feira (3/11): entre 18°C e 30°C;

– Sábado (4/11): entre 15°C e 24°C;

– Domingo (5/11): entre 12°C e 21°C.