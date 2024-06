São Paulo terá calor até quando? Veja a previsão do tempo

A semana será marcada por uma gangorra de temperaturas na cidade de São Paulo, alternando dias de frio e calor, devido à passagem de frentes frias em regiões próximas à capital – serão três até o fim de semana. A quarta-feira, 26, terá elevação de temperaturas ao longo do dia. A máxima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de 27°C à tarde.

A passagem de uma segunda frente fria deve injetar umidade e vento frio sobre a Grande São Paulo na quinta-feira, 27, fazendo a temperatura cair novamente. O dia será nublado e a previsão do tempo indica 24°C de temperatura máxima.

Já na sexta-feira, 28, o Estado entrará novamente na situação de pré-frontal (pouco antes da chegada da frente), que costuma trazer calor. O Inmet prevê máxima de 26°C.

A frente fria prevista para o fim de semana é de forte intensidade, e terá potencial de derrubar a temperatura em todas as regiões paulistas, de acordo com a agência Climatempo. Em áreas próximas do litoral, como Grande São Paulo, Vale do Ribeira e Vale do Paraíba, há ainda expectativa de chuva.

Na capital, a nebulosidade deve aumentar consideravelmente durante o sábado, 29, e existe previsão de chuva para os períodos da tarde e noite. O frio também deve se instalar, com máxima prevista de 22°C.

Veja a previsão dos próximos dias pela agência Meteoblue:

– Quarta-feira, 26: entre 16°C e 27°C;

– Quinta-feira, 27: entre 15°C e 20°C;

– Sexta-feira, 28: entre 13°C e 26°C;

– Sábado, 29: entre 14°C e 23°C;

– Domingo, 30: entre 10°C e 14°C.