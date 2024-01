São Paulo tem alerta para alagamentos no 3º dia seguido de chuvas na cidade

São Paulo está com alertas para alagamentos em diversos pontos na cidade nesta quarta-feira, 10, no terceiro dia seguido de chuvas que atinge a capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão da Prefeitura, as áreas com risco de apresentar alagamentos são as zonas leste, sul, oeste, sudeste, além da Marginal do Rio Pinheiros.

Segundo o órgão, as chuvas desta quarta são provocadas pela mesma combinação de fatores climáticos que têm causado os fortes temporais dos últimos dois dias: altas temperaturas com a entrada de uma brisa marítima na capital paulista.

A previsão do órgão da Prefeitura é de instabilidade, com potencial para rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos. O último alerta do CGE, publicado às 17h, apontava para chuvas isoladas de média e alta intensidade nas regiões de Itaim paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes e Itaquera, todas na zona leste.

“As próximas horas seguem com tempo instável na cidade, devido a áreas de instabilidade que se deslocam do interior em direção a capital paulista, variando de intensidade”, informa o CGE.

Novo estado de atenção para alagamentos:

– Zona Sul;

– Zona Sudeste;

– Zona Oeste;

– Zona Leste;

– Marginal do Pinheiros.

Os dados do CGE mostram que, durante janeiro, foi registrado um acúmulo de 42,8 mm de chuva, cerca de 16,7% dos 256,5 mm esperados para todo o mês. E, de acordo com a Defesa Civil, o volume acumulado nos dois dias foi de 62mm na segunda e 60mm, na terça.

Por conta dos fortes temporais nesta semana, o Corpo de Bombeiros precisou atender a centenas de ocorrências para quedas de árvores, e muitos moradores relataram quedas de energias e constantes apagões.

Na terça, uma pessoa morreu eletrocutada em Moema, zona sul da capital paulista, por um fio energizado que se rompeu justamente pela queda de vegetação, na rua Pedro de Toledo.

Na segunda, a chuva também provocou a queda de uma estrutura metálica usada para a manutenção da marquise do parque Ibirapuera, interditada há anos. O acidente deixou quatro pessoas feridas e o local precisou ser fechado temporariamente.