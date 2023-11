São Paulo pode ter recorde de calor nesta quinta; tempo muda a partir de sexta

A cidade de São Paulo poderá ter quebra de recorde histórico em sua temperatura máxima nesta quinta-feira, 16. De acordo com a empresa Climatempo, os termômetros poderão chegar a 38 ºC durante a tarde. Mas, depois desse calor extremo, o paulistano deverá começar a ter algum refresco, já que a previsão é de chuvas e queda de temperatura a partir desta sexta-feira (17).

Na terça, 14, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 37,7°C na capital, a segunda temperatura mais alta registrada ao longo de toda a série histórica, iniciada em 1943. A maior temperatura na cidade foi de 37,8°C, ocorrida em outubro de 2014.

Além do calor, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte a partir do fim da tarde. A partir daí, o calor forte começa a diminuir. Até domingo, 19, as máximas poderão cair até dez graus na capital.

A previsão é similar para o interior do Estado, que também na terça-feira registrou algumas das temperaturas mais altas. Em Lins, a máxima chegou a 40,9 ºC.

A meteorologia alerta para a chance de temporais no sábado (18) e no domingo. “A frente fria prevista para o fim de semana elevará novamente o risco de temporais e vai finalmente interromper a atuação da massa de ar quente sobre o Estado de São Paulo. A temperatura cai em todas as regiões paulistas”, informa o Climatempo.

A empresa aponta para a possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado. Há chance inclusive de fortes rajadas de vento, raios e até mesmo queda de granizo. Ainda segundo a empresa Climatempo, os ventos poderão chegar a 80 km/h.