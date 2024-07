Cotidiano São necessários US$ 100 bilhões para reverter déficit de saneamento, diz Jader Filho no G20

O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, disse nesta segunda-feira, 22, que a necessidade de investimentos para reverter o déficit de saneamento no Brasil é US$ 100 bilhões (cerca de R$ 555 bilhões), sendo US$ 54 bilhões para os serviços de abastecimento de água e US$ 46 bilhões para esgotamento sanitário.

O ministro participa de encontro ministerial do Grupo de Trabalho nesta segunda-feira, no Rio. A reunião é focada no acesso a água e saneamento. O grupo, que é parte da Trilha de Finanças do G20, abrange também a redução da fome, pobreza, desigualdade e mudanças climáticas.

Barbalho Filho afirmou que, em 2022, aproximadamente 30 milhões de brasileiros não tinham acesso a água tratada e cerca de 90 milhões de pessoas no País não tinham acesso a serviço de coleta de esgoto.

“Nossa meta é universalizar o acesso à água potável até 2033, garantindo que 99% da população tenha acesso a esse serviço tão essencial”, disse. “O objetivo é alcançar 90% da cobertura até essa data.”