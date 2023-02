São Luiz do Paraitinga adia carnaval após chuvas desalojarem 700 pessoas

A prefeitura de São Luiz do Paraitinga, interior de São Paulo, decidiu nesta segunda-feira, 13, adiar as festas de carnaval por causa das intensas chuvas que castigam o município. Segundo a prefeitura, os temporais têm desalojado a população local e provocado destruição de pontes, transbordamento de rios, interdição de estradas e causado riscos de deslizamentos de terras.

Mais de 700 pessoas da Vila do Distrito de Catuçaba ficaram desalojadas por causa das cheias do Ribeirão do Chapéu e do Ribeirão do Pinga. O Rio Paraitinga, que corta a cidade, está quatro metros acima do nível normal e o seu transbordamento também obrigou famílias a deixarem suas casas. De acordo com a previsão do tempo, as chuvas vão continuar nos próximos dias.

“Os serviços de Defesa Civil, tanto do Estado quanto do município, declaram que as previsões meteorológicas indicam a continuidade das chuvas intensas, o que demanda uma situação de alerta por parte da Administração Pública”, disse a prefeitura no comunicado. O Executivo municipal afirmou ainda “que deve dispor de toda sua estrutura de pessoal e equipamentos” para atender as situações de calamidade que podem acontecer.

A decisão foi tomada de forma conjunta entre os presidentes da Associação Comercial e Industrial de São Luiz do Paraitinga; da Associação dos Blocos; do Conselho Municipal de Turismo e com o presidente da Câmara de Vereadores.

Uma nova data para a realização do carnaval ainda não foi definida, mas os organizadores afirmam que as festas vão ser realizadas. Este ano, São Luiz do Paraitinga voltaria a organizar “Carnaval das Marchinhas”, depois de dois anos sem acontecer devido à pandemia de covid-19. A previsão era de que 28 blocos desfilariam pelas ruas da cidade, que tem tradição de promover festivais de marchinhas desde 1984.

“Ressalte-se que a decisão do adiamento foi tomada por força da gravidade das circunstâncias e que o carnaval ainda será realizado, contudo numa ocasião mais propícia, para que todos possam usufruir do festejo em sua plenitude”, informou a nota.

Desde o início da Operação Chuvas de Verão, em 1º dezembro de 2022, a Defesa Civil estadual contabilizou 26 mortes provocados por enchentes, quatro desaparecidos e 249 ocorrências em todo o Estado de São Paulo.