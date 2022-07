São Joaquim tem vale coberto por gelo e temperatura negativa

O Vale dos Caminhos das Neves, localizado no município de São Joaquim, na serra catarinense, ficou coberto por gelo na manhã desta quarta-feira, 13. De acordo com a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a marcar -2.4ºC no vale, que fica a 3 km do centro da cidade.

A região já registrou 67 dias com geada e 42 com temperaturas negativas este ano, segundo informações de portais locais de notícias.

O clima da cidade, classificado como temperado marítimo, é caracterizado pelo inverno frio, verão ameno e a baixa amplitude térmica – a pequena diferença entre as temperaturas máximas e mínimas.