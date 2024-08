Santuário no Recife inaugurou estrutura de placas solares sobre o teto há uma semana - O Liberal

O Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição, em Recife, que foi afetado pelo desabamento do telhado no começo da tarde desta sexta, 30, deixando dois mortos e mais de 20 feridos, inaugurou há menos de uma semana uma instalação de placas solares, como parte de uma campanha da igreja para tornar o local mais sustentável em relação ao consumo de energia.

Não há confirmação de que a presença dos painéis tenha contribuído com a causa do acidente, mas a instalação das placas fará parte da apuração, afirmou nesta tarde o prefeito João Campos (PSB). Um inquérito da Polícia Civil já foi instaurado. A empresa Sun Brasil afirmou que “a igreja tinha Laudo estrutural autorizativo” (leia mais abaixo). A reportagem não conseguiu consultar os responsáveis pelo santuário sobre o tema nesta noite.

“Agora é o momento que a equipe técnica vai poder fazer essa avaliação (da causa do acidente), tanto por parte do Instituto de Criminalística quanto da Defesa Civil, que tem uma área específica para isso. Os técnicos estão na área para poder fazer a avaliação, para poder identificar o que de fato ocorreu, se tem alguma ligação ou não com a instalação recente de placas solares, se tem alguma outra medida estrutural que foi feita”, disse o prefeito no local do desabamento.

Há menos de uma semana, a igreja anunciou nas redes sociais a conclusão da instalação de placas solares sobre o teto do santuário. A aquisição do aparato fez parte da chamada Campanha Santuário Sustentável, organizada pelos fiéis e que contou com o dinheiro de doação dos devotos.

No anúncio, a igreja cita que os painéis ajudariam na “climatização do santuário”, e a trazer “mais conforto” às pessoas que sobem ao Morro da Conceição, localizado na parte norte da capital pernambucana.

As placas solares, ou painéis solares, são equipamentos utilizados para captar a energia da luz do sol e transformá-la em energia elétrica que será distribuída e utilizada dentro de um ambiente.

Em outra postagem, no dia 12 de agosto, a igreja informa o início das instalações de aparelhos “para o funcionamento da usina de energia solar do santuário”. O texto diz que o projeto vai beneficiar as comunidades da paróquia na redução do custo de energia.

A empresa Sun Brasil, que realiza o serviço de instalação de sistemas fotovoltaicos, declarou em nota pelas redes sociais que a “instituição já está atuando fortemente para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente”, e afirmou que “a igreja tinha laudo estrutural autorizativo”.

A empresa disse ainda que “nesta data (sexta-feira, 30) a meteorologia” indicava “força excessiva dos ventos”, e algo que seria, segundo a Sun Brasil, “fora da realidade”. A reportagem buscou contato com a Sun Brasil por telefone, aplicativo de mensagem e e-mail, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

Acidente deixa dois mortos

O desabamento do telhado deixou ao menos dois mortos (um homem de 54 anos e uma mulher de 68) e 24 feridos, informou a Prefeitura de Recife. O prefeito João Campos (PSB) decretou luto oficial de três dias na cidade.

Imagens de moradores do bairro mostram o telhado integralmente derrubado sobre a área religiosa. Integrantes do Corpo de Bombeiros, polícia e Defesa Civil estiveram no local para prestar assistência. A área também passa por perícia.

Em nota assinada pelo arcebispo, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, a Arquidiocese de Olinda e Recife expressou “profunda tristeza pelo trágico acidente”. O reitor do santuário, padre Emerson Borges, disse que o local “se une aos moradores do nosso amado Morro neste momento”.

“Equipes de socorro estão presentes numa força tarefa em atendimento deste trágico acidente. Que as nossas orações sejam elevadas à Deus por intercessão da Imaculada Conceição.”, acrescentou o pároco.