Santa Catarina registra neve em um mês de novembro pela primeira vez

O Estado de Santa Catarina registrou neve em novembro pela primeira vez na série histórica, que foi iniciada em 1983. O fenômeno foi notificado na manhã desta terça-feira, 1, no chamado Morro da Igreja, na Serra de Urubici e em São Joaquim houve ocorrência de chuva congelante, que é quando a neve derrete e recongela ao atingir a superfície. Ambas localidades fazem parte do chamado Planalto Serrano.

Cidade de Urupema teve neve e geada – Foto: Marilia Sutil / Futura Press / Estadão Conteúdo

A temperatura mais baixa, que pode bater recorde negativo na próxima madrugada por conta da chegada de uma massa de ar polar, se deu em Bom Jardim da Serra, com 0,4ºC abaixo de zero. Em Urubici, houve sensação térmica de -20ºC junto a ventos de 69 km/h.

Não há registros de neve para o atual mês no banco de dados do Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri/Ciram). Até o momento, a menor temperatura já marcada em novembro foi de -1,5ºC em 5 de novembro de 1992, contando desde o início da série histórica de 1983. Os dados são levantados pela estação meteorológica de São Joaquim, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é de que o recorde negativo possa ser superado na madrugada desta quarta-feira, ao amanhecer o feriado de Finados. Por conta disso, a Defesa Civil do Estado alertou para as condições climáticas esperadas na semana e fez algumas recomendações à população, como atenção aos mais vulneráveis, uso de agasalhos e abrigo de animais domésticos.

São Paulo deve ter chuvas no feriado

O frio em São Paulo (SP) não foi tão intenso quanto em Santa Catarina, mas a capital paulista tem previsão de mínima de 10ºC para o decorrer da semana, com a sensação caindo em decorrência do vento sul/sudeste. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil mantém estado de alerta para baixas temperaturas.

Chuvas também são esperadas para o Finados na cidade, com chuviscos e precipitações intercaladas com períodos de melhoria, mas ainda com sensação de frio e mínima prevista de 11ºC, que deve melhorar nos dias seguintes. O acumulado de chuva em todo o mês de outubro foi de 102 mm – para novembro, são esperados 108, de acordo com o banco de dados do CGE da Prefeitura.