Santa Catarina registra neve e temperaturas abaixo de zero após ciclone

A região da serra de Santa Catarina registrou na madrugada desta sexta-feira, 14, a queda dos primeiros flocos de neve após a passagem do ciclone extratropical no Sul do Brasil. O fenômeno, aguardado por grande parte moradores e turistas, ocorreu em ao menos quatro municípios: Bom Jardim da Serra, São Joaquim, Urupema e Urubici.

Em Bom Jesus da Serra nevou por volta da 1 hora da madrugada. Já em São Joaquim e Urupema a neve chegou às 4 horas da manhã. As temperaturas nessas regiões eram abaixo de zero. No Morro das Antenas, em Urupema, as plantas amanheceram congeladas, segundo a Defesa Civil de Santa Catarina.

Frio no Sul do País se intensificou após ciclone desta semana – Foto: Evandro Leal / Enquadrar / Estadão Conteúdo

Na cidade de Brusque, no interior do Estado, um homem morreu por causa da queda de uma árvore, causada pelos fortes ventos que atingiram toda a região. O mesmo ocorreu com um idoso em Rio Grande, no interior gaúcho. Além dos danos a imóveis, centenas de milhares de moradores do Rio Grande do Sul ficaram sem energia elétrica.

O Estado de São Paulo sofreu nesta semana com fortes ventos, reflexo do ciclone extratropical. Uma idosa de 80 anos morreu em Itanhaém, no litoral paulista, após ser vítima de descarga elétrica causada pela queda de um galho sobre o fio de alta tensão.

Em São José dos Campos, no interior, uma jovem de 24 anos ficou gravemente ferida quando um tronco desabou sobre o carro onde fazia aula de auto-escola; ela chegou a ser internada, mas morreu no fim da tarde.

Segundo a Defesa Civil, com o deslocamento do ciclone extratropical em sentido ao oceano, a tendência é de que os índices de velocidade média de vento diminuam, as rajadas de vento também devem acompanhar este comportamento.