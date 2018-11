Saída para o feriado tem congestionamento e lentidão nas rodovias de SP

Quem segue viagem nesta quinta-feira, 15, no feriado da Proclamação da República, enfrenta congestionamento nas principais rodovias de São Paulo para o litoral, interior e outros estados. A descida para o litoral paulista têm trânsito pela Imigrantes, nos seguintes trechos: do km 23 ao km 32 e do km 36 ao km 44. Na Rodovia Anchieta, há um grande trecho de congestionamento, do km 22 ao km 33, devido ao excesso de veículos.

Outras rodovias que vão para o litoral norte também enfrentam problemas de quantidade demasiada de carros. Na Oswaldo Cruz, sentido as praias de Ubatuba, o trânsito está intenso com pontos de lentidão no trecho de serra (km 78 ao 86), segundo o Departamento de Estradas e Rodovias (DER).

A mesma situação ocorre na estrada Mogi-Bertioga, que, também, tem pontos de lentidão no trecho de serra, entre os seguintes trechos: km 58 e 65 e km 70 e 80. Na Rio-Santos, há lentidão apenas no trecho de Guarujá para Sebastião, entre os km 217 e 214.