Saiba como funciona robô antibomba da PM usado em caso de sequestro em SP

Um robô da Polícia Militar foi usado durante o atendimento a uma ocorrência de sequestro na manhã desta sexta-feira, 21, na zona norte de São Paulo. O equipamento, que está em uso pelo Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) desde 2016, integrou os esforços de negociação dos agentes e levou uma garrafa de água e um cigarro avulso até o veículo onde as vítimas eram mantidas.

“O robô já é uma ferramenta utilizada há bastante tempo, tanto para ocorrência com envolvimento de explosivo, quanto para negociação para libertar reféns”, explicou o diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil, delegado Artur Dian, que participou do atendimento ao caso.

“É usado para diversas possibilidades para salvaguardar os policiais eventualmente, para bandido ficar mais confiante de quem vai levar para ele alguma coisa. Por isso foi utilizado o robô”, complementou.

Em nota, a Polícia Militar informou que trata-se de um robô de fabricação canadense, produzido pela empresa Icor, modelo Caliber T5, em uso pelo Gate desde de 2016, já tendo sido empregado em inúmeras ocorrências desde então.

Por conta da possibilidade de atuar à distância, o robô é recorrido para eventos envolvendo reféns ou pessoas com propósitos suicidas, comunicação, levantamento de informações, entre outras informações do tipo.

“O robô é operado remotamente através de uma mesa de controle por um policial especialista em desativação de artefatos explosivos com treinamento específico para operação”, informou.

Entre as funcionalidades que o robô apresenta, há um braço manipulador robótico com capacidade de arrasto de 113kg, além de diversas câmeras e a possibilidade de escuta e comunicação.

Ele permite ainda incorporar acessórios e equipamentos, além de ter a capacidade de subir e descer escadas, se deslocar em diversos tipos de solo e grande resistência a intempéries. Atualmente, o Gate conta com dois robôs do modelo Caliber T5.

O casal vítima do sequestro foi libertado, após ser mantido refém por cerca de três horas dentro de um veículo de luxo na Estrada do Sabão, no Jardim Maristela, zona norte de São Paulo. Um homem foi preso em flagrante no local após se entregar e dois criminosos, que também participaram do sequestro, fugiram.