Saiba como está o trânsito nas estradas paulistas Nesta Sexta-Feira Santa

O motorista enfrenta 1 hora de espera para embarcar na balsa que faz o trajeto entre São Sebastião e Ilha Bela, no litoral paulista, na manhã desta Sexta-Feira Santa, 19. No sentido oposto, o tempo de espera é de 30 minutos. Quatro embarcações estão funcionando, neste momento.

O motorista também precisa ter paciência no embarque entre Santos e Guarujá.

As concessionárias orientam o motorista a dirigir com cautela nos trechos de neblina.

O sistema Anchieta-Imigrantes já começa a apresentar lentidão, no sentido do litoral.

Ecovias. Há tráfego lento na rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, do km 27 ao km 32 e do km 40 ao km 43, por excesso de veículos. Nos demais trechos de concessão Ecovias o tráfego é normal. O tempo está bom e a visibilidade é boa em todos os trechos.

Pela Oswaldo Cruz, apenas há tráfego intenso, no sentido de Ubatuba, na região de Taubaté.

A situação permanece tranquila nas rodovias Presidente Dutra, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, Régis Bittencourt.

Na Mogi-Bertioga e na Rio-Santos, apenas há registro de neblina em alguns trechos.

As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares também permanecem com boas condições de tráfego.

Restrição no funcionamento da Linha 3-Vermelha do Metrô

Quem pretende utilizar o Metrô no feriado desta Sexta-feira Santa, precisa ficar atento porque duas estações da Linha 3-Vermelha vão permanecer fechadas ao longo do dia.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) lembra que o rodízio de veículos está suspenso.

Nesta sexta-feira é dia de Santo Expedito, conhecido como santo das causas urgentes. Por ser Sexta-Feira Santa, não haverá missa, apenas celebrações de adoração à cruz, via sacra e procissão.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a Rua Doutor Jorge Miranda, 264, na região da Luz, no centro da cidade, das 22h de quinta-feira, 18, até as 20h desta sexta-feira, para a Festa de Santo Expedito. Os organizadores estimam público de 100 mil visitantes.

A São Paulo Transporte (SPTrans) avisa que algumas linhas de ônibus terão alterações nos itinerários em razão de procissões e Encenação Via Sacra que ocorrem na capital paulista.

Clima. Segundo a Climatempo, o dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer na capital paulista. As nuvens aumentam no decorrer do dia. A mínima é de 15ºC e a máxima é de 29ºC. Para sábado, 20, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chuva. A temperatura varia entre 14ºC e 29ºC.

Nesta sexta-feira, as condições são favoráveis para a ocorrência de nevoeiro nas praias paulistas e no caminho da serra do mar.

Quem for pegar estrada em direção ao litoral paulista deve estar atento e dirigir com atenção em trechos de neblina. Depois que o nevoeiro se dissipar, o sol vai brilhar forte.

As praias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo terão um dia de sol. Algumas nuvens que chegam do mar provocam chuva rápida e passageira nas praias capixabas.

O feriado prolongado da Paixão de Cristo vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados na cidade de São Paulo entre esta sexta-feira e o domingo de Páscoa, 21.