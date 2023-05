Sacadas de prédio residencial desabam em Belém do Pará

Cerca de 13 sacadas de um edifício residencial em Belém, capital do Pará, desabaram na manhã deste sábado, 13, deixando assustados moradores da cidade. Não há relatos de feridos, segundo o governo do Estado. O desabamento ocorreu no Edifício Cristo Rei, localizado na Rua Mundurucus, entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro Cremação. O prédio foi evacuado após o acidente.

Pelas imagens divulgadas nas redes sociais logo após o ocorrido, pode-se ver que todas as sacadas do lado esquerdo da fachada do prédio desabaram. Já as da face direita aparentemente não foram afetadas.

Em vídeo dos destroços na calçada, é possível observar ao menos um foco de incêndio. O desabamento afetou os postes de energia elétrica da rua. Ainda não se sabe o que deu início ao acidente, mas a causa é investigada pelo governo estadual.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), se manifestou sobre o desabamento. “Todos estão acompanhando a queda das sacadas de um prédio, que já tem algumas décadas”, disse em postagem no começo da tarde. “Quero me solidarizar com os condôminos.”

O prefeito afirmou ter determinado que a Defesa Civil fosse até o local para verificar as condições estruturais do edifício e se há algum outro risco de desabamento.

Segundo ele, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) de Belém isolou a área por medida de segurança. “Peço que os condutores de veículos e pedestres evitem transitar pelo local enquanto ainda não há mais informações”, afirmou Rodrigues.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informam que não houve registro de vítimas, apenas danos materiais. Ao menos duas viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Todo o edifício foi evacuado e interditado preventivamente, até uma vistoria mais detalhada. “Estamos fazendo um levantamento preliminar da estrutura do prédio para saber se foi abalada, se tem rachaduras ou lajotas soltas”, explicou o presidente da Defesa Civil Municipal, Claudionor Corrêa.

Os bombeiros resgataram um gato em meio aos destroços, segundo vídeos divulgados em redes sociais.

A Polícia Científica do Pará informou que o Núcleo de Engenharia Aplicada foi acionado para atender o caso. “A perícia fez uso de um drone para capturar imagens, que ajudarão a elaborar o laudo que aponte a dinâmica e as causas do desabamento”, afirmou.