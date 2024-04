Cotidiano Ruas do Centro de São Paulo voltam a registrar falta de energia elétrica

Ruas no Centro da cidade de São Paulo voltaram a registrar apagão de energia elétrica nesta sexta-feira, 5. Estabelecimentos no entorno do Mercado Municipal, o Mercadão, amanheceram sem luz, mas o problema não afetou o estabelecimento.

De acordo com a Enel, empresa responsável pelo serviço de fornecimento na cidade, o problema teria sido causado à partir de um furto de cabos na rede subterrânea que abastece a região.

“O furto impossibilitou que fossem realizadas manobras automáticas na rede após a falha em um equipamento, causando a interrupção no fornecimento de energia”, disse a empresa em nota.

Em março, bairros da região central ficaram por dias sem energia elétrica em função de um problema na rede subterrânea da Enel.

Nesta sexta-feira, 5, a empresa afirmou estar trabalhando para reestabelecer o fornecimento no “menor prazo possível”.

Geradores foram disponibilizados em caso de necessidade para comerciantes que atuam nas ruas atingidas.

O problema não afetou as operações do Mercado Municipal que fica localizado na Rua da Cantareira, local onde há relatos de falta de luz.

“Não tivemos falta de energia porque não somos alimentados pela rede subterrânea de Enel, que teve problema”, comunicou a assessoria do local.