Rua da Consolação, no centro de SP, tem trecho interditado após pista ceder

Um solapamento na Rua da Consolação, na pista sentido centro de São Paulo, junto à Rua Piauí, na noite desta segunda-feira, 5, causou interdição parcial do trecho, que se estende até a manhã desta terça-feira, 6. O problema ocorreu, de acordo com a Sabesp, por conta de danos na rede de distribuição de água.

Técnicos da empresa estão no local trabalhando no reparo, mas ainda não há previsão de retorno à normalidade. A CET opera desviando os veículos para rotas alternativas.

“A Sabesp informa que está trabalhando no reparo da rede de distribuição de água no local. O serviço foi iniciado na segunda-feira, 5, às 20h e se estenderá ao longo desta terça. O abastecimento de água na região não está prejudicado. A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição pelos canais de atendimento ao cliente pelo telefone 0800-055-0195 (ligações gratuitas) ou também pela Agência Virtual”, diz a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Na manhã desta terça-feira, apenas uma faixa está liberada na rua no sentido centro e os agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) seguem no local direcionando os veículos para os desvios: pelas Ruas Dona Antônia de Queiroz e Augusta ou Avenidas Nove de Julho e Angélica, no sentido do centro. “As informações sobre o bloqueio foram incluídas nos painéis de mensagens, como alerta para os motoristas que circulam pela região”, diz a CET.

Em relação às linhas de ônibus da região, a SPTrans informa que as 24 linhas que passam pelo trecho atingido pelo acidente na Rua da Consolação trafegam normalmente desde às 4h desta terça-feira. “Não há desvios de itinerários”, afirma a companhia.

Confira as linhas que passam pelo trecho:

– 178L/10 LAUZANE PAULISTA – HOSP. DAS CLÍNICAS

– 669A/10 TERM. STO. AMARO – TERM. PRINC. ISABEL

– 701A/10 PQ. EDU CHAVES – METRÔ VL. MADALENA

– 701U/10 METRÔ SANTANA – CID. UNIVERSITÁRIA

– 702C/10 JD. BONFIGLIOLI – METRÔ BELÉM

– 702U/10 CID. UNIVERSITÁRIA – TERM. PQ. D. PEDRO II

– 702U/22 METRÔ BUTANTÃ – TERM. PQ. D. PEDRO II

– 7267/10 APIACÁS – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 7272/10 MERCADO DA LAPA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 7281/10 LAPA – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 7282/10 PQ. CONTINENTAL -PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 7411/10 CID. UNIVERSITÁRIA – PÇA. DA SÉ

– 7545/10 JD. JOÃO XXIII – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 7545/ 21 CDHU BUTANTÃ – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 778R/10 COHAB RAPOSO TAVARES – TERM. PRINC. ISABEL

– 7903/10 JD. JOÃO XXIII/EDUC. – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 8700/10 TERM. CAMPO LIMPO – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 8700/21 LGO. DO TABOÃO – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 8700/ 24 LGO. DO TABOÃO – PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

– 8705/10 SHOP. CONTINENTAL – ANHANGABAÚ

– 8705/51 PQ. CONTINENTAL – ANHANGABAÚ

– 8707/10 RIO PEQUENO – TERM. PRINC. ISABEL

– 875A/ 10 AEROPORTO PERDIZES

– 909T/ 10 TERM. PINHEIROS – TERM. PQ. D. PEDRO II