RS relata 502 mortes e País soma 2.842 óbitos por covid-19 em 24h

O Rio Grande do Sul registrou 502 mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde para o Estado, como mostra atualização dos números divulgada nesta terça, 16, pela assessoria de imprensa do governo gaúcho. Com esses dados, o total de óbitos registrados no Brasil no período sobe para 2.842, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Mesmo antes da atualização dos números do Rio Grande do Sul, a contabilidade do Conass já marcava um novo recorde nacional diários de mortes em decorrência da covid-19, com 2.340. O recorde anterior era de 10 de março, de 2.286 vidas perdidas para o vírus.

Com a atualização da gestão gaúcha, chega a 282.128 o número total de mortes em razão do novo coronavírus no País desde o início da pandemia.