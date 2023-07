Roubos caem no primeiro semestre, mas furtos crescem 2,8% em São Paulo

Os registros de roubo caíram 3,51% no primeiro semestre deste ano no Estado de São Paulo. Conforme dados divulgados nesta terça-feira, 25, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram 116,6 mil casos nos seis primeiros meses deste ano, quatro mil a menos do que no mesmo período do ano passado (120,8 mil).

Ao mesmo tempo, os furtos subiram de 278,8 mil para 286,7 mil no mesmo período, o que representa alta de 2,8%. As estatísticas disponibilizadas nesta terça apontam também aumento de 9,4% nas mortes em decorrência de intervenção policial.

No caso dos crimes patrimoniais, os dados indicam protagonismo da cidade de São Paulo. Mais da metade dos 116,6 mil roubos registrados no Estado neste ano foram na capital paulista. O município teve 68,4 mil ocorrências desse tipo, 2,4% a menos do que o período do último ano, quando houve 70,1 mil casos.

Furtos crescem 6,9% na capital paulista

Assim como no retrato geral do Estado, os furtos também cresceram na cidade de São Paulo. Saltaram de 115,2 mil, nos seis primeiros meses do ano passado, para 123,2 mil, no mesmo período deste ano. A variação, de 6,9%, representa uma alta até mais expressiva do que a média das outras cidades.

Em geral, a cada três casos de roubo, dois têm o celular como um dos objetos subtraídos, segundo dados do ano passado disponíveis no site da secretaria. Como tem mostrado o Estadão, o aparelho telefônico se tornou o alvo preferencial de criminosos, não só pelo valor em si, mas pela possibilidade de desviar dinheiro de forma rápida via transações bancárias.

Levantamento apresentado na última semana no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta que quase um milhão de celulares foram roubados ou furtados no Brasil no ano passado, alta de 16,6% ante 2021. Do total, mais de um terço dos roubos e furtos ocorreram em São Paulo.

No site da instituição, a Secretaria de Segurança Pública destacou que o trabalho das forças policiais no Estado resultou na prisão e apreensão de 95,4 mil pessoas no primeiro semestre, 8,4% a mais do que os quase 88 mil detidos em igual período do ano passado. Em junho, o aumento das detenções foi de 2%, passando de 15.239 para 15.548″, publicou a pasta.

Segundo acrescentou a pasta, o aumento da produtividade policial é resultado de medidas tomadas desde o começo do ano no combate à criminalidade. Uma delas, continuou, foi o reforço no policiamento ostensivo e preventivo, com 17 mil policiais a mais diariamente nas ruas do Estado.